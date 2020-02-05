Мать больной диабетом девочки в Челябинске пожаловалась на отсутствие бесплатных тестов

ЧЕЛЯБИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Жительница Челябинска Ангелина Попцова, чья восьмилетняя дочь больна сахарным диабетом, пожаловалась, что ей приходится тратить до 1050 рублей в неделю на тест-полоски, необходимые для лечения ребенка. Она сообщила ТАСС, что положенные по закону бесплатные тест-полоски ей выдать отказались.

"Моей дочери восемь лет, три с половиной месяца назад ей поставили диагноз - сахарный диабет. По закону нам обязаны бесплатно выдавать тест-полоски для глюкометра и иголки для шприц-ручек, но за все время нам не выдали ни одной иголки и ни одной полоски. У других родителей диабетиков, с которыми я разговаривала, та же история. Я, конечно, могу и сама их покупать, но ведь диабет бывает и в малообеспеченных семьях, которые не могут выкладывать по 1050 рублей в неделю только на полоски", - сказала собеседница агентства.

По словам Попцовой, по ее просьбе в областное Министерство здравоохранения обратился с запросом депутат Госдумы Валерий Гартунг. Пришел ответ, в котором говорится, что измерять уровень глюкозы в крови диабетики могут в поликлинике бесплатно. "Но для этого туда нужно ездить каждые три часа. И ночью тоже", - возмутилась ответом Попцова.

В Минздраве Челябинской области ТАСС сообщили, что в 2019 году пациенты с сахарным диабетом были обеспечены 138 тыс. 303 упаковками тест-полосок №50. В 2020 году объемы сохраняются на этом же уровне. "Дочери заявителя установлен диагноз "сахарный диабет" в конце ноября 2019 года. А вновь выявленные пациенты обеспечиваются медицинскими изделиями в рамках допополнительных закупок", - объяснили в пресс-службе Минздрава.

В Минздраве добавили, что тест-полоски для пациентки будут в наличии 6 февраля 2020 года. Для оформления рецепта нужно обратиться к лечащему врачу. Ситуация по обеспечению медицинскими изделиями находится на контроле в Министерстве здравоохранения Челябинской области