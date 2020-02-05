Восточно-Молдавская епархия откололась от ПЦУ и вернулась в Киевский патриархат

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет "осознал неуместность пребывания" в неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) и вместе с епархией вернулся в другую неканоническую церковную структуру - Киевский патриархат. Об этом сообщила пресс-служба так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

"Просьба преосвященного епископа Фалештского и Восточно-Молдавского Филарета (Панку) была удовлетворена, и епископ Филарет вместе с вверенной ему Восточно-Молдавской епархией принят в состав Украинской православной церкви Киевского патриархата", - говорится в сообщении. Отмечается, что епископ Филарет, "осознавая неуместность своего выхода из Киевского патриархата и пребывания в Православной церкви Украины", 3 февраля обратился с соответствующей просьбой к главе УПЦ КП Филарету.

Разрыв Филарета с ПЦУ

Филарет, возглавлявший раскольнический Киевский патриархат, принимал активное участие в подготовке объединительного собора и создании новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее. Однако, не получив в ПЦУ той роли, на которую рассчитывал, Филарет стал критиковать и томос, полученный ПЦУ от Константинопольского патриарха, и деятельность новой церкви. После создания ПЦУ Киевский патриархат должен был быть распущен, но Филарет созвал 20 июня 2019 года поместный собор УПЦ КП, на котором было объявлено о восстановлении этой церковной структуры.

В декабре 2019 года Филарет заявил, что томос не настоящий и ставит украинскую церковь в зависимость от Константинополя. А в январе он заявил об отзыве подписи под постановлением так называемого объединительного собора, которым в декабре 2018 года был ликвидирован Киевский патриархат и создана ПЦУ.

В феврале этого года ПЦУ исключила Филарета из состава синода, ему "запрещено совершать любые хиротонии". Согласно решению ПЦУ, также не разрешается признавать епископами клириков, которых так именует Филарет. В то же время ПЦУ оставила Филарета в составе своего епископата, но без сохранения прав и обязанностей, связанных с управлением епархией.

Создание ПЦУ

Украинский президент Петр Порошенко с февраля 2014 года активно продвигал идею создания в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ. 6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Каноническая Украинская православная церковь сразу же заявила, что подписание томоса об автокефалии для ПЦУ со стороны Константинопольского патриархата произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил. Русская православная церковь также не признала никакой силы за подписанным документом.