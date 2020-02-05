Глава СК раскритиковал контент телеканалов из-за негативного влияния на подростков

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил негативное влияние на подростков контента телеканалов и предложил пересмотреть информационную политику. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, в среду Бастрыкин провел заседание консультативного совета по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

"Участники совещания вспомнили трагические случаи, произошедшие в российских учебных заведениях, когда подростки с оружием нападали на сверстников и педагогов (нападение на колледж в Амурской области, в Керчи и другие происшествия). В связи с этим Александр Бастрыкин обозначил проблему влияния негативного телевизионного контента на еще не сформировавшееся подростковое сознание. Он обратился к представителям федеральных телевизионных каналов с просьбой пересмотреть информационную политику и подачу некоторых телепрограмм, при этом добавив, что речь не идет о какой-либо цензуре, однако необходимо регулировать время показа некоторых материалов", - сообщили в СК.

Участники совета обсудили вопрос освещения деструктивного поведения подростков на центральных телеканалах, пропаганды негативных проявлений жизни, обратили внимание на существующие запреты распространения информации о несовершеннолетних жертвах половых преступлений. Участники совещания призвали при этом также не забывать про морально-этические нормы, поскольку на кону стоит жизнь и здоровье ребенка.

Организаторы "Российского движения школьников" обратились к представителям федеральных телеканалов с просьбой поддержать информационно их инициативы. Бастрыкин в свою очередь добавил, что необходимо расширить аудиторию движения. "Идите в конкретную школу, на конкретную улицу. Пусть ребенок хотя бы научится убирать мусор за собой. Или, видя пожилого человека у дороги, не пройдет мимо, а поможет перейти. С малого нужно начинать и с конкретного. Пока, к сожалению, я не всегда вижу в школах присутствие вашего движения", - сказал глава СК. Также он рассказал о новой инициативе СК России о привлечении кадетов ведомственных учреждений для помощи людям, находящимся в больницах и госпиталях.

По итогам заседания была принята резолюция с алгоритмом действий по профилактике деструктивного влияния на детей. "Если с ребенком случается беда, прежде всего нужно искать причину в нас, значит, где-то мы не доработали, где-то упустили. Мне жаль, что сегодня мы не по всем вопросам нашли взаимопонимание, но данную дискуссию считаю конструктивной. Главное, что мы видим проблемы, не замалчиваем их, а стараемся решать", - заключил Бастрыкин.