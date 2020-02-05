В Омске разработали туристический путеводитель для молодежи и поклонников субкультур

ОМСК, 5 февраля. /ТАСС/. Туристический информационный центр Омска разработал путеводитель "Неформатный Омск", включающий шесть маршрутов по достопримечательностям "уличного искусства" (стрит-арта) и субкультур, рассказала в среду ТАСС замминистра культуры Омской области Анна Статва. Новое бесплатное издание будет особо интересно молодежи, поклонникам субкультур и уроженца Омска, основоположника русского панк-рока Егора Летова.

Творчество Егора Летова, лидера группы "Гражданская оборона", стало известно широким массам после того, как его имя оказалось одним из популярных вариантов названия для аэропорта Омск-Центральный. За него активно голосовали жители города, однако в финал данный вариант не прошел. За свою музыкальную карьеру Летов в составе группы "Гражданская оборона" и смежных проектов выпустил около 30 альбомов, последний был издан в 2007 году. Музыкант умер 19 февраля 2008 года в Омске.

"Этот путеводитель будет рассказывать о тех достопримечательностях, которые остаются за пределами стандартного восприятия города. Например, наши стрит-арт объекты, альтернативные галереи, объекты, связанные с субкультурами - например, с Егором Летовым. Путеводитель рассчитан на тех, кого интересует "альтернативный" Омск. Понятно, что это больше относится к молодежи, творческим людям", - рассказала Статва.

По словам доцента кафедры литературы и культурологии Омского государственного педагогического университета, автора-составителя путеводителя Светланы Бакулиной, издание будет включать шесть маршрутов: "Стрит-арт: от граффити до муралов", "Арт-пространство: точки роста", "Реконструкторы - живая история", "Традиции - рядом", "Почувствуй музыку города" и "Омские активности". "Суть его в том, чтобы взглянуть на Омск с непривычной стороны. Про того же Летова мы рассказываем с точки зрения изменения отношения к его персоне. Сопоставляем картину (стрит-арт), которая без согласования с властями была нарисована летом 2018 года и была закрашена, и "Стену Егора Летова", которая находится по пути в Чкаловский поселок, где он жил. Сейчас это место паломничества [фанатов]", - рассказала Бакулина.

Помимо стрит-арта, который получил в последние годы в Омске широкое распространение, туристы смогут познакомиться с омскими историческими реконструкторами, местной рок-культурой, отведать нетрадиционные блюда и купить"неформатные" сувениры. В конце путеводителя размещена карта со всеми интересными локациями, которые можно отмечать по мере их посещения. Презентация нового путеводителя пройдет 21 февраля.

Статва отметила, что "Неформатный Омск" стал третьим путеводителем по городу. "Первый у нас был по историческому центру Омска, второй - по омским окраинам. Новый путеводитель позволит дополнить образ города, сделать его целостным и разноплановым", - сказала замминистра. Она подчеркнула, что издания очень востребованы среди гостей и жителей города. "Мы уже переиздавали их, а теперь планируем объединить все три издания в один комплект", - подытожила Статва.