{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дамбу в Петербурге готовят к закрытию из-за угрозы наводнения

Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру останавливается по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Створы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС, дамба) готовят к закрытию в среду вечером из-за угрозы наводнения, сообщили журналистам в пресс-службе КЗС.

"В связи с прогнозом подъема уровня воды в дельте реки Невы выше критической отметки (+161 см Балтийской системе высот) принято решение о закрытии всех водопропускных отверстий Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. <…> Комплекс защитных сооружений переведен в режим готовности. Для предотвращения наводненческой ситуации разработан план маневрирования, который предусматривает закрытие всех затворов КЗС (включая судопропускное сооружение С-1) на период с 20:00 мск 5 февраля до 04.00 мск 6 февраля", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру, добавили в пресс-службе, останавливается по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" в 19:30 мск 5 февраля.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу предупредили, что в городе ночью ожидается сильный снег, утром в четверг - местами метель, ветер западный, северо-западный, местами порывы до 18 м/с.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
В Симферополе не будут вводить ограничения подачи воды
Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в городе нет такой необходимости, и призвал жителей региона бережно относиться к расходованию воды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС