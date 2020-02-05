Дамбу в Петербурге готовят к закрытию из-за угрозы наводнения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Створы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС, дамба) готовят к закрытию в среду вечером из-за угрозы наводнения, сообщили журналистам в пресс-службе КЗС.

"В связи с прогнозом подъема уровня воды в дельте реки Невы выше критической отметки (+161 см Балтийской системе высот) принято решение о закрытии всех водопропускных отверстий Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. <…> Комплекс защитных сооружений переведен в режим готовности. Для предотвращения наводненческой ситуации разработан план маневрирования, который предусматривает закрытие всех затворов КЗС (включая судопропускное сооружение С-1) на период с 20:00 мск 5 февраля до 04.00 мск 6 февраля", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру, добавили в пресс-службе, останавливается по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" в 19:30 мск 5 февраля.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу предупредили, что в городе ночью ожидается сильный снег, утром в четверг - местами метель, ветер западный, северо-западный, местами порывы до 18 м/с.