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Сбербанк открывает в Казани школу программирования

Всего на обучение в казанском кампусе было подано около 60 тыс. заявок

КАЗАНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Сбербанк совместно с правительством Татарстана откроет в четверг в Казани образовательный центр "Школа 21", в котором будут бесплатно обучать программированию. Об этом сообщила в среду пресс-служба банка.

"Сбербанк и правительство Республики Татарстан откроют в Казани "Школу 21", которая в ближайшие несколько лет позволит работодателям республики и всей страны получить программистов мирового уровня. Обучение в "Школе 21" полностью бесплатное. "Школа 21" создана на основании соглашения между Сбербанком и "Ассоциацией 42" - международной организацией, за шесть лет существования ставшей одним из мировых лидеров IT-образования", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в церемонии открытия примут участие глава Татарстана Рустам Минниханов, председатель правления Сбербанка Герман Греф, представители татарстанского бизнеса.

"На обучение в казанском кампусе "Школы 21" было подано около 60 тыс. заявок. C февраля 1,5 тыс. абитуриентов, прошедших первые конкурсные испытания, приступили к участию в "бассейне" - четырехнедельном интенсивном курсе программирования. Из всех кандидатов будут выбраны 500 лучших, которые начнут обучение в мае этого года", - сообщает пресс-служба, подчеркивая, что лишь 30% кандидатов являются жителями Казани, а среди иногородних абитуриентов 78 иностранцев.

Первую "Школу 21" Сбербанк открыл в Москве в ноябре 2018 года. "Уровень образования в московском и казанском кампусах будет совершенно одинаковым, добиться этого позволяет методика "Ассоциации 42". Подготовка учащихся "Школы 21" основана на принципе "равный равному" - без учителей, лекций, оценок и других привычных атрибутов академического образования", - рассказали в пресс-службе.

Учеба будет проходить индивидуально или в группах, от учащихся требуется присутствие в кампусе, при этом заниматься будет можно в любое удобное для них время, включая ночные часы, выходные дни и праздники. Студенты будут проверять проекты друг друга сами, это будет контролироваться с помощью специальных решений IT-платформы "Школы 21". Баллы будут выставляться исходя из результатов работы, а также из объективности проверки чужих проектов, сообщила пресс-служба Сбербанка.

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