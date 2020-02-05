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В Симферополе не будут вводить ограничения подачи воды

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в городе нет такой необходимости, и призвал жителей региона бережно относиться к расходованию воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Ограничения подачи воды, которые планировали установить с 10 февраля в Симферополе, вводиться не будут, поскольку такой необходимости нет. Об этом в среду сообщил на своей странице в Facebook председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

В Крыму уже три месяца не было сильных осадков, на востоке полуострова пересохли небольшие реки. Глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль ранее в среду сообщил ТАСС, что запасы трех водохранилищ, из которых снабжается Симферополь, вдвое меньше прошлогодних и составляют 26 млн кубометров. Он призвал бережно расходовать воду. Власти города намеревались ввести с понедельника ограничения подачи воды для жилого сектора.

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"На сегодня в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды. За прошедшую ночь приток в водохранилища, обеспечивающих столицу республики водными ресурсами, составил 732 тыс. м куб. воды, что на 140 тыс. больше, чем мы получили за весь прошлый месяц", - написал Гоцанюк.

Он отметил, что опасения были вызваны тем, что в осенне-зимний период на полуострове выпало недостаточное количество осадков, водохранилища, обеспечивающие Симферополь, наполнены на треть. "Именно этим обуславливается повышенная обеспокоенность причастных к этой сфере служб. <…> Такая схема (график подачи воды) есть, но она будет приведена в действие в случае особой необходимости. При этом общественность будет заранее проинформирована", - добавил глава крымского правительства.

Гоцанюк призвал жителей Крыма бережно относиться к расходованию воды. "Правительство же со своей стороны предпринимает все необходимые меры по сокращению возможных утечек воды. Напомню, Крым - вододефицитный регион. Вопросы по наполняемости водохранилищ и обеспечению населения водой - одни из самых важных в республике и находятся на особом контроле правительства Крыма", - отметил он.

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