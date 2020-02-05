В Петербурге из-за угрозы наводнения вновь закрыта дамба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Створы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС, дамба) закрыты в среду из-за угрозы наводнения, сообщили ТАСС в пресс-службе КЗС.

"В 22:06 мск все створы КЗС были закрыты", - сказали в пресс-службе.

Ранее в КЗС пояснили, что решение о закрытии принято в связи с прогнозом подъема уровня воды в дельте Невы выше критической отметки (+161 см Балтийской системе высот). Планируется, что дамба будет закрыта до 04:00 мск 6 февраля.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, в городе ночью ожидается сильный снег, утром в четверг - местами метель, ветер западный, северо-западный, местами порывы до 18 м/с.