Митрополит: власти Черногории не осознали серьезность протеста против закона о вере

БЕЛГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Принятие закона о свободе вероисповедания в Черногории затронуло самые глубокие чувства народа, однако черногорские власти не осознали всей серьезности ситуации. Об этом заявил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий в интервью газете Glas Srpske, опубликованном в среду.

По словам церковного иерарха, власть "совершенно точно не ожидала" такой реакции, когда принимала закон. "Вероятно, они рассчитывали, что это продолжится день или два. Между тем это настолько глубоко, это бытие народа. Ситуация очень серьезная, но я боюсь, что власть этого до сих пор не поняла", - заявил митрополит.

Амфилохий признался, что и сам не ожидал такого пробуждения народа - "от детей до стариков, многие из которых нечасто до этого приходили в церковь, а кто-то даже не был крещеным". По его словам, "борьба против закона о свободе вероисповедания переросла в борьбу за национальную идентичность", однако она не направлена против государства Черногория. "Это абсурд! Как может митрополия Черногорско-Приморская быть против государства, которое она сама создала?" - задается вопросом митрополит.

"Если они [власть] хотят строить государство на беззаконии, это их проблема, но этот народ не терпит тиранов. И если они не понимают, что это глубинный народный запрос, то должны оставить власть. Мы готовы к искреннему диалогу, но не таким образом, как хотят они", - заявил Амфилохий.

Прихожане Сербской православной церкви (СПЦ) проводят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории и провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Закон в Косове

Митрополит Амфилохий считает, что принятие закона о свободе вероисповедания в Черногории стало "пробным шаром" для отработки аналогичного сценария в Косове и Метохии.

По его мнению, ситуация в Черногории - "совершенно точно, пробный шар". "В Косове уже подготовили такой же закон. В этом двойной грех черногорской власти, после того как они позорно признали Косово как государство, хотя 85% народа было против такого решения", - заявил митрополит.

Ранее в комментарии ТАСС черногорский журналист и политолог Игор Дамьянович заявил, что закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви (СПЦ), навязывается Черногории со стороны Соединенных Штатов, потому что закон может стать прецедентом для применения этого механизма в Косове и Метохии. По его словам, правительство непризнанного Косова может принять такой закон и изъять монастыри и церкви, средневековые сокровища сербской культуры в Косове.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признали 93 страны, 95 не признали, а еще пять воздержались. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран - членов ЕС.

На территории непризнанного образования остались около 85% всех сербских святынь. Сербские христианские средневековые памятники в Косове находятся в списке всемирного наследия, находящегося под угрозой - это монастыри Высокие Дечаны, Грачаница, монастырский комплекс Печской патриархии и церковь Богородицы Левишки.

Во время погромов 2004 года эти и другие святыни подверглись атакам албанцев. В общей сложности было уничтожено 35 церквей и монастырей, около 4 тыс. сербов были изгнаны из своих домов албанцами и эвакуированы силами КФОР и полицией ООН с территории Косово.