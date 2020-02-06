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Во Владивостоке откроют отделение посольства Белоруссии

Уже в марте белорусские дипломаты переедут из Хабаровска в дальневосточную столицу согласно данному в июне прошлого года поручению правительства РФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Отделение посольства Белоруссии во Владивостоке планируется открыть в марте 2020 года. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и руководитель отделения посольства Белоруссии в Хабаровске Валерий Сахно обсудили вопросы размещения дипломатического ведомства, сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"В июне прошлого года правительством РФ было дано поручение об открытии офиса посольства во Владивостоке и закрытии в Хабаровске. Благодаря проведенной обеими сторонами работе планируется, что уже в марте дипломаты переедут в дальневосточную столицу", - сказано в сообщении.

Губернатор Приморья подчеркнул, что это поможет укреплению связей между Приморьем и Белоруссией, отметив, что торговые сети края реализуют белорусскую продукцию, которой доверяет население. "Отношения, например, в области поставок дорожной техники необходимо расширять. Будем также рассматривать вопросы использования вашего строительного потенциала, поскольку дисциплина белорусов, технологии отвечают современным требованиям", - приводят слова главы Приморского края в пресс-службе.

Для дальнейшего наращивания белорусского экспорта в Приморье продолжается работа по созданию сборочных производств зерноуборочных комбайнов из комплектующих, организации поставок коммунальной техники и техники для благоустройства столицы региона, карьерных самосвалов, тракторной и дорожно-строительной техники.

Приморье также сотрудничает с Белоруссией в сфере поставок техники для угледобывающей промышленности и строительства дорог. На потребительском рынке края товары белорусских производителей широко представлены молочной продукцией, изделиями легкой промышленности.

В консульский корпус Владивостока в настоящее время входят представительства 20 стран, в числе которых Канада, Чили, США, Вьетнам, Китай, Япония, Киргизия и Узбекистан.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичБелоруссияРоссияПриморский крайДальний Восток
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