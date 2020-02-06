В Японии для оказания помощи пассажирам стоящего на карантине судна подключат армию

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Солдаты Сил самообороны Японии будут подключены к оказанию помощи пассажирам круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в водах рядом с японским портом Иокогама. Об этом в четверг объявило министерство обороны страны.

Отмечается, что японские войска будут заниматься доставкой провианта и товаров первой необходимости на борт судна, где находятся около 3,7 тыс. человек из более 50 стран, включая Россию

Ранее Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило, что пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV, была обнаружена у еще десяти пассажиров круизного судна Diamond Princess. Подчеркивается, что в ближайшее время они будут доставлены в пять медицинских учреждений префектуры Канагава. Таким образом, число заразившихся на борту лайнера на данный момент достигло 20 человек.

По данным посольства РФ в Японии, у граждан России, находящихся на борту Diamond Princess, вирус 2019-nCoV на данный момент диагностирован не был. В российском дипломатическом представительстве также подчеркнули, что посольство "продолжает комплексную работу по оказанию содействия российским гражданам, находящимся на борту круизного судна". "Карантин может продлиться до 20 февраля", - добавили в посольстве.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер был поставлен на якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. В настоящее время коронавирус подтвержден у 10 человек - это граждане Японии, Китая, США, Австралии и Филиппин. На судне объявлен двухнедельный карантин.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, в Китае число инфицированных коронавирусом превысило 28 тыс. человек, 563 умерли, 1135 выздоровели.