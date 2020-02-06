В Перми школы закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ

ПЕРМЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Карантин по гриппу и ОРВИ объявлен в школах Перми с 7 февраля. Об этом в четверг сообщается на сайте администрации города.
"Школы, лицеи, гимназии, учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту образования администрации Перми, будут закрыты на карантин с 7 по 15 февраля включительно", - отмечается в сообщении.
Также будет ограничено проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, кроме тех, что проводятся на открытом воздухе. Во время карантина учеба школьников будет организована с применением дистанционных технологий.
Ранее карантин был объявлен в восьми из 46 районов Пермского края.
По данным краевого Роспотребнадзора, эпидемиологический порог за последнюю неделю превышен на 12,6%. Тенденция к росту заболеваемости сохраняется.