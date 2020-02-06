В Перми школы закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ

ПЕРМЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Карантин по гриппу и ОРВИ объявлен в школах Перми с 7 февраля. Об этом в четверг сообщается на сайте администрации города.

"Школы, лицеи, гимназии, учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту образования администрации Перми, будут закрыты на карантин с 7 по 15 февраля включительно", - отмечается в сообщении.