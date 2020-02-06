{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Перми школы закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ

Кроме того, будет ограничено проведение нескольких массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий

ПЕРМЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Карантин по гриппу и ОРВИ объявлен в школах Перми с 7 февраля. Об этом в четверг сообщается на сайте администрации города.

"Школы, лицеи, гимназии, учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту образования администрации Перми, будут закрыты на карантин с 7 по 15 февраля включительно", - отмечается в сообщении.

Спецпроект на тему
Заразен и очень опасен Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

Также будет ограничено проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, кроме тех, что проводятся на открытом воздухе. Во время карантина учеба школьников будет организована с применением дистанционных технологий.

Ранее карантин был объявлен в восьми из 46 районов Пермского края.

По данным краевого Роспотребнадзора, эпидемиологический порог за последнюю неделю превышен на 12,6%. Тенденция к росту заболеваемости сохраняется.

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
В Санкт-Петербурге восстановили судоходство после угрозы наводнения
Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру было временно приостановлено вечером 5 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС