{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Алиев вручил Михаилу Гусману орден "Шараф"

Первого заместителя генерального директора ТАСС наградили "за многолетнюю плодотворную деятельность по развитию взаимных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией"

БАКУ, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил в четверг первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману орден "Шараф" ("Честь"). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

23 января Алиев издал распоряжение о награждении Гусмана орденом "Шараф" "за многолетнюю плодотворную деятельность по развитию взаимных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией".

Орденом "Шараф", учрежденным в 2007 году, награждаются граждане Азербайджанской Республики и иностранные граждане за особые заслуги перед страной и нацией, за особый вклад в построение азербайджанской государственности, за заслуги в развитии экономического, научно-технического, общественно-культурного прогресса, в науке, культуре, литературе, искусстве, просвещении и здравоохранении.

Теги
АзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
Реклама на ТАСС
Ученые из СКФО, Южной Осетии, Украины примут участие в научной конференции во Владикавказе
В международной школе-конференции "Кавказ в его прошлом и настоящем: история, археология, культура" примут участие около 80 студентов и аспирантов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС