Алиев вручил Михаилу Гусману орден "Шараф"

БАКУ, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил в четверг первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману орден "Шараф" ("Честь"). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

23 января Алиев издал распоряжение о награждении Гусмана орденом "Шараф" "за многолетнюю плодотворную деятельность по развитию взаимных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией".

Орденом "Шараф", учрежденным в 2007 году, награждаются граждане Азербайджанской Республики и иностранные граждане за особые заслуги перед страной и нацией, за особый вклад в построение азербайджанской государственности, за заслуги в развитии экономического, научно-технического, общественно-культурного прогресса, в науке, культуре, литературе, искусстве, просвещении и здравоохранении.