Живущие в Крыму белорусы попросили Лукашенко возобновить авиасообщение с полуостровом

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Белорусская национально-культурная автономия Крыма направила письмо к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой возобновить с российским регионом транспортное сообщение и открыть в Симферополе консульство. Об этом сообщил ТАСС председатель региональной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.

"С запуском в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста у Республики Беларусь появилась уникальная возможность запустить первый международный железнодорожный рейс в российский Крым, и мы очень хотим, чтобы это был поезд Минск - Симферополь! Абсолютно очевидно, что запуск прямого сообщения между нашими регионами даст толчок не только в экономическом сотрудничестве наших стран, но и укрепит наши социально-гуманитарные связи. Поэтому мы убедительно просим Вас помочь с запуском авиа и железнодорожного сообщения между Республикой Беларусь и Республикой Крым", - написал Чегринец, текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Также белорусы Крыма попросили Лукашенко открыть консульский пункт в регионе. "Хотим обратить Ваше внимание, что в Крыму отсутствует консульский пункт Республики Беларусь, а с учётом большого числа как отдыхающих, так и проживающих в Крыму граждан Республики Беларусь регулярно возникают вопросы, требующие консульской поддержки, но оказывать её некому. Мы силами своей организации стараемся помогать землякам, но это не заменит полноценной консульской помощи. Просим Вас рассмотреть возможность создания в Республики Крым полноценного консульского учреждения Республики Беларусь", - говорится в письме.