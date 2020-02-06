ГИБДД планирует закупить для региональных подразделений более 3,6 тыс. новых автомобилей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Госавтоинспекция планирует поставить в региональные подразделения более 3,6 тыс. новых патрульных автомобилей в этом году в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения". Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции.

"В 2020 году в региональные подразделения Госавтоинспекции продолжатся поставки оборудования, технических и транспортных средств для повышения эффективности надзора за дорожным движением, состоянием дорожной инфраструктуры и эксплуатацией транспортных средств. Также планируется поставить в регионы не менее 3650 новых патрульных автомобилей", - говорится в сообщении.

Также в Госавтоинспекции отметили, что автопарк дорожно-патрульной службы в прошлом году уже существенно обновился. "В общей сложности в 2019 году в региональные подразделения Госавтоинспекции поставлено 4772 новых патрульных автомобиля. В это число вошли 3870 легковых машин и 902 патрульных внедорожника. Транспортные средства имеют улучшенные эксплуатационные и динамические качества, в том числе повышенные характеристики проходимости, что позволит автоинспекторам работать в разных дорожных условиях", - отметили в ГИБДД.

Данные патрульные автомобили отличаются повышенной энергообеспеченностью для поддержания работоспособности многочисленного бортового оборудования: видеорегистраторов, громкоговорителей, а также радиостанций. Кроме того, эти автомобили дополнительно оснащаются медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, в регионы уже поступило более 5 тыс. таких укладок.

Закупки новейшей техники для подразделений Госавтоинспекции проводятся в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".