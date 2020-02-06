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Первый автомототуристический фестиваль планируют провести в Чечне в 2020 году

В прошлом году республику посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран

ГРОЗНЫЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Автомототуристический фестиваль планируют провести в Чечне в августе 2020 года при поддержке организаторов крупного международного мероприятия "Ладога-Трофи". Об этом ТАСС сообщил в четверг министр по туризму республики Муслим Байтазиев.

"Мы хотим провести в августе здесь фестиваль автомототуризма при поддержке организаторов крупного международного мероприятия "Ладога-Трофи". Он начнется с автомобильной экспедиции в Санкт-Петербурге и по пути будет нарастать участниками. Торжественный старт состоится в Чеченской Республике", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в 2020 году, который объявлен в регионе Годом туризма, министерством разработан комплексный план по повышению туристической привлекательности республики.

"Для развития туризма в Чеченской Республике имеется огромный потенциал. Кроме традиционных направлений по достопримечательностям региона, в республике активно развивается событийный туризм, в том числе спортивные и развлекательные мероприятия, гастрономические фестивали. Например, в конце этого месяца у нас пройдет уникальный кулинарный фестиваль черемши "Хонк Фест", - отметил Байтазиев.

В 2019 году Чечню посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море". Кроме того, 2019 год для региона был богат на гастрономические события, здесь прошли фестивали "Хонк Фест", "Шашлык-Машлык", "Арбузный фестиваль", а также детская регата и регата на кубок "Кезеной-Ам".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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