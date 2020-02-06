Путин призвал снять барьеры для субъектов РФ и бизнеса по созданию региональных вузов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал снять барьеры, которые мешают властям субъектов РФ и бизнесу создавать региональные вузы и университеты.

"Нам необходимо создать конкурентную, привлекательную для молодежи и сильных преподавателей сеть региональных вузов и университетов. Государство обозначило и реализует такой приоритет, - сказал глава государства на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. - Но нужно снять и все барьеры, которые мешают самим регионам и бизнесу участвовать в решении этой задачи - причем не на словах, а на деле, на практике".

Путин указал, что в настоящее время "вузы работают на регион, преподаватели и студенты живут там, проблемы образовательных учреждений губернаторам известны, но числятся они [вузы] за федеральным ведомством. "Получается, что субъект Федерации и может поддержать вуз, и хочет это сделать, но сразу же утыкается в бюджетное законодательство: коллеги рискуют столкнуться с обвинением в нецелевом использовании средств", - добавил он.

В связи с этим глава государства согласился с идеей дать властям регионов право напрямую финансировать местные вузы вне зависимости от ведомственной подчиненности. "Согласен с предложением предоставить регионам право при наличии ресурсов напрямую финансировать программы развития местных вузов и их инфраструктуры независимо от их ведомственной подчиненности", - сказал он.

Инфраструктура вузов

По словам Путина, "сильная региональная высшая школа - это педагогические, медицинские, инженерные кадры, прорывные решения и разработки, целое созвездие инновационных компаний и стартапов, команд, реализующих общественные и культурные инициативы". Кроме того, добавил президент, "передовая инфраструктура вузов - это настоящий мотор развития городской среды".

"В этой связи предлагаю обновить, построить в регионах современные студенческие городки, во всяком случае начать эту работу, - с учебными аудиториями, спортивными сооружениями, технопарками, жильем для студентов, аспирантов и преподавателей", - сказал российский лидер.

Он напомнил, что уже в текущем году в целом на обновление материально-технической базы и капитальный ремонт вузов будет направлено 22 млрд рублей из федерального бюджета. "Нужно посмотреть, какую часть из этих средств можно использовать именно на обновление студенческих городков", - указал Путин.

Прямое финансирование

Президент согласился с идеей дать властям регионов право напрямую финансировать местные вузы вне зависимости от ведомственной подчиненности.

"Согласен с предложением предоставить регионам право при наличии ресурсов напрямую финансировать программы развития местных вузов и их инфраструктуры независимо от их ведомственной подчиненности", - сказал глава государства.

Образовательные стандарты

Владимир Путин выступил за изменение образовательных стандартов, чтобы они соответствовали потребностям сегодняшнего дня.

"Считаю необходимым убрать явно избыточные требования и регламенты, сделать более гибкими и современными образовательные стандарты, перечни специальностей и направлений подготовки", - заявил глава государства на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. По его словам, "надо разрешить вузам с учетом запросов студентов, потребностей регионов самостоятельно формировать профили обучения, в том числе - в рамках так называемых коротких образовательных программ, чтобы студенты могли получать дополнительную квалификацию, например, навыки предпринимательской деятельности".

Путин напомнил, что по итогам его послания Федеральному собранию "уже давалось поручение предусмотреть возможность для студентов после второго курса менять образовательную траекторию, проходить обучение по смежным направлениям, что позволит студентам получать как фундаментальную подготовку, так и целый набор необходимых, современных, востребованных компетенций".

Президент подчеркнул, что образовательные стандарты должны также совершенствоваться в колледжах и техникумах. "Надо продолжить работу по их модернизации, учитывая возросшие требования к рабочим специальностям, для которых фактически уже необходимо высшее образование", - указал глава государства.

Путин поделился впечатлениями от своей недавней поездки в Череповец, где познакомился с опытом по созданию эффективной системы подготовки современных кадров. "Результаты очень достойные, практика очень интересная. Нужно подержать стремление предпринимателей, наших компаний инвестировать в образование и науки, предложить новые, более эффективные инструменты сотрудничества государства, регионов и бизнеса", - считает президент.