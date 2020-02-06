Путин: механизм целевого набора в аспирантуру надо расширить

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступил за проведение серьезных изменений в работе аспирантуры.

"В текущем году по самым востребованным специальностям мы перейдем на почти стопроцентное целевое обучение в медицинской ординатуре. Следует подумать об обновлении системы подготовки научных и преподавательских кадров высшей квалификации и по другим ключевым специальностям, то есть речь должна идти о серьезных изменениях в работе аспирантуры, о расширении механизмов целевого набора", - заявил глава государства на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

Он пояснил, что такие преобразования нужны для того, чтобы "соискатель научной степени вел исследования в интересах конкретного вуза и научно-образовательного центра в регионе, а потом приходил туда работать, создавал научную школу, новое востребованное направление подготовки, вместе с предприятиями внедрял свои разработки на практике". "Чрезвычайно важно, нам нужно обязательно добиться такой связки между наукой, образованием и реальной жизнью, реальным производством", - подчеркнул президент.

"В целом считаю необходимым наделить субъекты Федерации реальными полномочиями по развитию не только колледжей и техникумов, но и расположенных на их территории организаций науки и высшей школы", - отметил Путин.