Соглашение о взаимной отмене виз между РФ и Катаром вступит в силу 23 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Соглашение между Россией и Катаром о взаимной отмене виз при поездках на срок до 90 дней вступит в силу 23 февраля. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что эти условия распространяются на граждан России и Катара, "не имеющих намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства". Они освобождаются от требований получения виз для въезда, пребывания, выезда или следования транзитом через территорию другого государства.

Кроме того, на Смоленской площади указали, что "суммарный срок разрешенного пребывания граждан России и Катара на территории другого государства без виз не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней".

Соглашение было подписано правительствами двух стран 27 декабря 2019 года.