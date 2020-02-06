Правительство выделило 10 млрд рублей на капремонт и террористическую безопасность вузов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство России приняло решение выделить федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся высшие учебные заведения, 10 млрд рублей на проведение капитального ремонта и обеспечение террористической безопасности в вузах. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

"Буквально сегодня на заседании правительства мы приняли такое решение, такое решение мы принимаем впервые, это заложено в бюджете на 2020 год: мы выделили 10 млрд рублей всем федеральным органам исполнительной власти, в введении которых находятся вузы, на капитальный ремонт и антитеррористическую защищенность этих учебных заведений. Эти деньги будут уже в этом году, и дальше мы будем этим заниматься", - сказала она.