{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин расширил круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией

Закон добавляет в этот список родственников

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который добавляет родственников в круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией или причинении телесных повреждений в результате действий полицейских. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, о факте задержания лица, месте его нахождения, а также о причинении ему телесных повреждений в результате применения сотрудником полиции физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, помимо близкого родственника или близкого лица, уведомляется родственник задержанного. В частности, уточняется, что право задержанного лица на один телефонный разговор "в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте нахождения осуществляется задержанным лицом в присутствии сотрудника полиции". В действующей редакции закона отсутствует слово "родственник", речь идет только о возможности уведомления близких родственников задержанного.

Кроме того, сотрудники полиции будут обязаны "сообщать близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу пострадавшего от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев сведения об оказании первой помощи или о направлении в медицинскую организацию при наличии сведений об этом в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию".

Еще одна корректировка обязывает сотрудников полиции проинформировать собственника о проникновении в принадлежащее ему нежилое помещение, произошедшем в его отсутствие. До этого такая обязанность распространялась лишь на проникновение в жилые помещения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Количество бюджетных мест в российских вузах вырастет на 141,8 тыс. к 2024 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что на 2020 год число бюджетных мест в вузах составило 509 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС