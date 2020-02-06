Пермские власти помогут купить квартиру ветерану, которому 10 лет не давали жилье

ПЕРМЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Пермского края помогут купить новую квартиру ветерану Великой Отечественной войны Афанасию Литвиненко из Осы, которому на протяжении десяти лет не предоставляют жилье. Из резервного фонда правительства региона на это выделят более 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Заксобрания края.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 94-летнему фронтовику десять лет не дают жилье. Сейчас он живет в неблагоустроенном доме, однако районные власти якобы по формальным и надуманным основаниям отказываются предоставить ему благоустроенное жилье.

"К решению вопроса ветерана подключился Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания, депутат от округа № 23. В настоящее время принято решение о выделении средств из резервного фонда правительства Пермского края в размере 1,056 млн руб. на улучшение жилищных условий ветерана. На данный момент близкие ветерана занимаются подбором квартиры в Осе", - отмечается в сообщении.

Ранее Министерство социального развития Пермского края приняло решение выделить средства из регионального бюджета на проведение ремонта в доме Литвиненко. В администрации Осинского района ТАСС пояснили, что формальных и надуманных оснований в отказе Литвиненко Афанасию Поликарповичу в предоставлении благоустроенного жилья нет, а признание участника войны в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий противоречит требованиям Жилищного кодекса. В июне 2018 года ветеран продал право на жилое помещение своему ближайшему родственнику. Родственники ветерана обращались с заявлением о признании участника войны как нуждающегося в улучшении жилищных условий в администрацию Осинского района два раза - в 2010 и 2019 году. Обеспеченность общей площадью жилья на одного члена семьи была более установленной в Осе нормы (11,5 кв. м на человека), поэтому основания для предоставления субсидии на приобретение жилья отсутствовали.

Афанасия Литвиненко призвали на фронт в 1943 году, он дошел до Восточной Пруссии. За прорыв обороны немцев в районе боев у города Пилькаллена и за взятие Кенигсберга в 1945 году Литвиненко объявили благодарность. Из Восточной Пруссии их часть отправили воевать с японцами. Демобилизовался из армии Литвиненко в 1950 году, работал шофером, приехав в командировку в Осу, встретил здесь будущую супругу и решил остаться.

Оса расположена на берегу Воткинского водохранилища, в 141 километре от Перми. Здесь проживают более 20 тыс. человек.