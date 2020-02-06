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Голикова надеется на быстрое принятие законопроекта об обязательной защите диссертации

Вице-премьер отметила, что к 2024 году количество молодых исследователей в возрасте до 39 лет должно составить 50,4%

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Быстрое принятие законопроекта, возвращающего обязательную защиту диссертации по окончании аспирантуры, позволит достичь показателей нацпроекта "Наука", заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию в четверг.

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"Вы привели справедливую цифру - 12% защит диссертаций. Это связано с тем, что на сегодняшний момент пока действует законодательство, согласно которому окончание аспирантуры не требует защиты диссертации. Вот эта позиция привела к тому сокращению, которое произошло. Буквально на днях Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в закон, которые возвращают защиту диссертации по результатам окончания аспирантуры, мы надеемся, что коллеги из Думы быстро примут этот закон, чтобы развернуть ситуацию", - сказала она.

Голикова отметила, что, согласно паспорту нацпроекта, количество молодых исследователей в возрасте до 39 лет к 2024 году должно составить 50,4% и модернизация института аспирантуры позволит решить эту проблему. "В 2019 году мы в порядке пилота, эксперимента выделили 1,5 тыс. грантов (в год по 600 тыс. рублей) именно для тех перспективных молодых людей, которые идут в науку и защищают диссертацию. И тогда у них есть такая государственная поддержка. Конечно, эффект мы оценим по результатам, пока еще это первый год", - добавила она.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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