Голикова надеется на быстрое принятие законопроекта об обязательной защите диссертации

"Вы привели справедливую цифру - 12% защит диссертаций. Это связано с тем, что на сегодняшний момент пока действует законодательство, согласно которому окончание аспирантуры не требует защиты диссертации. Вот эта позиция привела к тому сокращению, которое произошло. Буквально на днях Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в закон, которые возвращают защиту диссертации по результатам окончания аспирантуры, мы надеемся, что коллеги из Думы быстро примут этот закон, чтобы развернуть ситуацию", - сказала она.

Голикова отметила, что, согласно паспорту нацпроекта, количество молодых исследователей в возрасте до 39 лет к 2024 году должно составить 50,4% и модернизация института аспирантуры позволит решить эту проблему. "В 2019 году мы в порядке пилота, эксперимента выделили 1,5 тыс. грантов (в год по 600 тыс. рублей) именно для тех перспективных молодых людей, которые идут в науку и защищают диссертацию. И тогда у них есть такая государственная поддержка. Конечно, эффект мы оценим по результатам, пока еще это первый год", - добавила она.