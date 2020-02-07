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Роскачество дало рекомендации по борьбе с зависимостью детей от онлайн-игр

Эксперты советуют договориться с ребенком о том, когда и сколько времени он может потратить на компьютерные игры
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© Владимир Астапкович/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Эксперты Роскачества составили перечень рекомендаций, которые помогут уберечь детей от зависимости от онлайн-игр. Об этом говорится в сообщении организации.

В частности, специалисты советуют договориться с ребенком о том, когда именно и сколько времени он может потратить на компьютерные игры. Например, один час в день - после сделанных уроков. "Более двух часов в день - уже первый шаг к зависимости", - отмечают в Роскачестве.

Эксперты также советуют ограничить траты ребенка на онлайн-игры при помощи специальной детской карты с лимитом. Так, ребенок сможет сам выбрать, на что потратить карманные деньги - на игру, на сладкое или что-то другое.

Кроме того, как отмечают в Роскачестве, отличной альтернативой компьютерным играм могут стать кружки и секции. "Если у вас нет времени заниматься с ребенком после уроков и контролировать его деятельность, запишите его на различные секции, чтобы энергия ребенка уходила в правильное русло", - советуют специалисты. Они также отмечают, что увлеченный каким-либо видом спорта или творчеством ребенок вряд ли станет сидеть за компьютером целыми днями. 

В случае, если все вышеперечисленные рекомендации не помогают, Роскачество советует обращаться к психологу. Также специалисты рекомендуют не сидеть при ребенке в телефоне или за компьютером слишком долго, чтобы показать ему положительный пример и научить разумно использовать свое время.

Как утверждают эксперты Роскачества, чем раньше ребенок начнет приобщаться к компьютеру, тем выше шансы развития зависимости от гаджетов. Специалисты также советуют обращать внимание, во что играют дети. "Пусть лучше это будут образовательные игры, улучшающие навыки чтения, логики и счета, - говорится в рекомендациях Роскачества. - Агрессивные игры с ненормативной лексикой и жестокими сюжетами пробуждают в ребенке деструктивное поведение".

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