Глава Ингушетии: незаконное выделение земель вынуждает строить соцобъекты на окраинах

"Вопрос земельных отношений запущен до крайности, ответственные работники, мягко говоря, не в полной мере исполняют свои служебные обязанности, находятся люди, которые не прочь прихватить то, что "плохо лежит". За примерами далеко ходить не надо, в одном только Али-Юрте должностные лица незаконно выделили 231 земельный участок, и такая же ситуация в Насыр-Корте, Экажево и многих других селах. Из-за этого приходится важные социальные объекты строить на окраинах населенных пунктов, что неудобно для жителей, а особенно для детей", - написал Калиматов.

По его словам, в регионе до 2024 года будет построено более 70 социальных объектов, об этапах их реализации главы муниципалитетов будут докладывать главе и правительству региона. Калиматов также отметил, что будет лично проверять расходование бюджетных средств в населенных пунктах и дает на наведение порядка не более трех месяцев.

Ранее пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что чиновники администрации Назрановского района и села Али-Юрт с 2006 года в течение 10 лет незаконно выдали 231 земельный участок, расположенный в Али-Юрте, кадастровой стоимостью более 90 млн рублей.