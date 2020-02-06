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Глава Ингушетии: незаконное выделение земель вынуждает строить соцобъекты на окраинах

Махмуд-Али Калиматов заявил, что будет лично проверять расходование бюджетных средств в населенных пунктах и дает на наведение порядка не более трех месяцев

МАГАС, 6 февраля. /ТАСС/. Социальные объекты в Ингушетии приходится строить на окраинах муниципалитетов из-за незаконного выделения земельных участков жителям в населенных пунктах, написал в своем аккаунте в Instagram глава региона Махмуд-Али Калиматов.

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Вопросы земельных отношений для Ингушетии всегда были достаточно острыми. Скажу прямо - вопрос запущен до крайности. Ответственные работники, мягко говоря, не в полной мере исполняют свои служебные обязанности. Находятся люди, которые не прочь прихватить то, что «плохо лежит».⠀ ⠀ За примерами далеко ходить не надо. В одном только Али-Юрте должностные лица незаконно выделили 231 земельный участок. Такая же ситуация в Насыр-Корте, Экажево и многих других селах.⠀ ⠀ Из-за этого приходится важные социальные объекты строить на окраинах населенных пунктов, что неудобно для жителей, а особенно для детей.⠀ Хочу всех предупредить – малейшие злоупотребления в области земельных отношений будут строго караться.⠀ ⠀ Каждый клочок земли будет взят на строгий учет. Беззаконию здесь места не будет! #Ингушетия #нацпроект #ри #земля #Калиматов

Публикация от Махмуд-Али Калиматов (@kalimatov_mm)

"Вопрос земельных отношений запущен до крайности, ответственные работники, мягко говоря, не в полной мере исполняют свои служебные обязанности, находятся люди, которые не прочь прихватить то, что "плохо лежит". За примерами далеко ходить не надо, в одном только Али-Юрте должностные лица незаконно выделили 231 земельный участок, и такая же ситуация в Насыр-Корте, Экажево и многих других селах. Из-за этого приходится важные социальные объекты строить на окраинах населенных пунктов, что неудобно для жителей, а особенно для детей", - написал Калиматов.

По его словам, в регионе до 2024 года будет построено более 70 социальных объектов, об этапах их реализации главы муниципалитетов будут докладывать главе и правительству региона. Калиматов также отметил, что будет лично проверять расходование бюджетных средств в населенных пунктах и дает на наведение порядка не более трех месяцев.

Ранее пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что чиновники администрации Назрановского района и села Али-Юрт с 2006 года в течение 10 лет незаконно выдали 231 земельный участок, расположенный в Али-Юрте, кадастровой стоимостью более 90 млн рублей.

Теги
РоссияИнгушетия
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