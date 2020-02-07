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Присяжные в США обязали Johnson & Johnson выплатить еще $750 млн за применение талька

Ранее истцам была присуждена компенсация со стороны компании в размере $37,2 млн

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Жюри присяжных в штате Нью-Джерси обязало в четверг компанию Johnson & Johnson выплатить дополнительно $750 млн группе истцов в качестве компенсации за ущерб, возможно, причиненный в результате использования детской присыпки Baby Powder. Об этом сообщило агентство деловых новостей Bloomberg.

По его данным, ранее этим истцам была присуждена компенсация со стороны данной компании в размере $37,2 млн. Судья, председательствовавшая на разбирательстве, дала в четверг понять, что может снизить упомянутую выше сумму возмещения ущерба до $186,5 млн.

Johnson & Johnson 18 октября прошлого года добровольно отозвала партию из 33 тыс. бутылочек с детской присыпкой Baby Powder. Отзыв был вызван проверкой Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, которое выявило присутствие на субмикропримесном уровне (не более 0,00002%) хризотилового асбеста в пробе, взятой из одной бутылочки, приобретенной у онлайн-ретейлера. Хризотиловый асбест обладает канцерогенными свойствами и, как настаивают истцы, может вызывать при длительном использовании раковые заболевания.

Компания позднее провела экспертизу нескольких десятков проб, взятых в отозванной партии, и заявила об отсутствии в них хризотилового асбеста.

Основанная в 1886 году Johnson & Johnson является одним из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. В 2017 году оборот компании составил около $76 млрд.

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