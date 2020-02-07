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"Известия": АСИ предложило упростить регистрацию 14-летних в качестве самозанятых

Агентство стратегических инициатив также предложило оформлять разрешение на работу от родителей один раз и указывать в нем срок действия и максимальную сумму сделки

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением внести изменения в закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима" и облегчить россиянам в возрасте от 14 лет процесс регистрации в качестве самозанятых. Об этом в пятницу сообщает издание "Известия" со ссылкой на предложения АСИ для развития молодежного предпринимательства в РФ.

По информации издания, в пакете мер АСИ содержатся предложения по обеспечению несовершеннолетних от 14 лет условиями самозанятости, как у совершеннолетних: доход не более 2,4 млн рублей в год, уплата налога в 4% или 6% при работе с физическими или юридическими лицами и ИП соответственно. АСИ также предложило оформлять разрешение на работу от родителей один раз и указывать в нем срок действия и максимальную сумму сделки. Более того, в пакете также содержатся меры по упрощению процедуры эмансипации и отказу от требования родительского разрешения на обработку персональных данных несовершеннолетнего.

В свою очередь, в Министерстве экономического развития не ответили на запрос издания, а в Министерстве финансов сообщили, что не видели предложений АСИ .

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