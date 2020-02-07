В Союзе журналистов России возмущены нападением на журналистку Милашину в Грозном

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) возмущен нападением на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину в Грозном, говорится в заявлении СЖР, размещенном на сайте организации.

"В Союзе журналистов России возмущены нападением на Елену Милашину и Марину Дубровину. СЖР будет следить за расследованием инцидента и ожидает, что в ближайшее время правоохранительные органы привлекут виновных в этом наглом нападении к предусмотренной законом ответственность", - отмечается в заявлении.

Ранее "Новая газета" сообщила, что 6 февраля в 23:20 мск в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что обе женщины были избиты.

Представитель газеты сказал ТАСС, что Милашина и Дубровина "обращались к врачам, сняли побои, ушибы". Сейчас они продолжают работать в Грозном. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.