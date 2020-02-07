Во "ВКонтакте" состоится предпремьера сериала Первого канала "Триггер"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Предпремьера нового проекта Первого канала впервые пройдет онлайн - во "ВКонтакте" вечером в пятницу покажут первую серию многосерийного фильма "Триггер". Об этом сообщили в пресс-службе канала.

"Состоится премьера первой серии одного из самых ожидаемых проектов на российском телевидении, который в телевизионном эфире начнет демонстрироваться лишь спустя трое суток - 10 февраля, - отметили на Первом. - Для онлайна выбрана версия фильма 18+ (в телеэфире будет версия 16+)".

По сюжету проекта, Артем Стрелецкий - психолог, профессиональный провокатор, практикующий "шоковый" метод психотерапии. Артем провоцирует клиентов, оскорбляет их, смеется над ними, специально подстраивает неловкие ситуации и намеренно выталкивает из зоны психологического комфорта. Провокации активируют в психике человека желание немедленно разобраться со своими проблемами, и решение находится очень быстро - буквально за один-два сеанса. Практика Артема процветает, пока один из клиентов Стрелецкого не накладывает на себя руки.

Продюсер сериала Александр Цекало отметил, что герой "живет на грани - спасти всех, разрушая себя". "Самым сложным было написать очень честный сценарий. На эту задачу у автора идеи и креативного продюсера Александры Ремизовой, а также сценариста Андрея Золотарева ушло более полутора лет. У интернет-пользователей впервые появится возможность увидеть проект до официальной премьеры на канале, это объединение телевизионной и интернет-аудитории вокруг контента, который потенциально интересен как для той, так и для другой", - цитирует его пресс-служба.

В ролях - Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Виктория Маслова и другие.

Как сообщили на Первом, серия будет доступна вне зависимости от наличия регистрации в социальной сети "ВКонтакте".