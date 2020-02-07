{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во "ВКонтакте" состоится предпремьера сериала Первого канала "Триггер"

В интернете первую серию покажут 7 февраля, а в телеэфире - 10 февраля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Предпремьера нового проекта Первого канала впервые пройдет онлайн - во "ВКонтакте" вечером в пятницу покажут первую серию многосерийного фильма "Триггер". Об этом сообщили в пресс-службе канала.

"Состоится премьера первой серии одного из самых ожидаемых проектов на российском телевидении, который в телевизионном эфире начнет демонстрироваться лишь спустя трое суток - 10 февраля, - отметили на Первом. - Для онлайна выбрана версия фильма 18+ (в телеэфире будет версия 16+)".

По сюжету проекта, Артем Стрелецкий - психолог, профессиональный провокатор, практикующий "шоковый" метод психотерапии. Артем провоцирует клиентов, оскорбляет их, смеется над ними, специально подстраивает неловкие ситуации и намеренно выталкивает из зоны психологического комфорта. Провокации активируют в психике человека желание немедленно разобраться со своими проблемами, и решение находится очень быстро - буквально за один-два сеанса. Практика Артема процветает, пока один из клиентов Стрелецкого не накладывает на себя руки.

Продюсер сериала Александр Цекало отметил, что герой "живет на грани - спасти всех, разрушая себя". "Самым сложным было написать очень честный сценарий. На эту задачу у автора идеи и креативного продюсера Александры Ремизовой, а также сценариста Андрея Золотарева ушло более полутора лет. У интернет-пользователей впервые появится возможность увидеть проект до официальной премьеры на канале, это объединение телевизионной и интернет-аудитории вокруг контента, который потенциально интересен как для той, так и для другой", - цитирует его пресс-служба.

В ролях - Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Виктория Маслова и другие.

Как сообщили на Первом, серия будет доступна вне зависимости от наличия регистрации в социальной сети "ВКонтакте".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Во Франции Apple оштрафована на €25 млн за программирование старения устройств
В ходе расследования выяснилось, что после обновления операционной системы телефоны начинали медленнее работать
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС