{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Белоруссия и Россия к 1 марта сформируют общий список невыездных граждан

Начальник белорусского департамента по миграции Алексей Бегун заявил, что проект концепции миграционной политики Союзного государства почти готов для утверждения

МИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия планируют к 1 марта нынешнего года завершить в рамках Союзного государства формирование общего списка невыездных граждан. Об этом сообщил в пятницу в Витебске начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун в ходе заседания межгосударственной рабочей группы по миграционным вопросам.

"Стороны к 1 марта намерены завершить формирование общего списка невыездных граждан. Также достигнута договоренность о подготовке общего соглашения, которое будет регламентировать вопросы обмена информации в области миграции в отношении собственных граждан", - отметил представитель белорусского МВД, слова которого приводит агентство БелТА.

По данным агентства, участники встречи обсудили вопросы подготовки миграционных служб к чемпионату мира по хоккею в 2021 году в Минске и матчей чемпионата Европы по футболу этого года в Санкт-Петербурге.

"Возможно, позже заключим так называемое спортивное соглашение. Оно позволит гражданам третьих стран осуществлять транзит через территорию России и Белоруссии для участия в международных мероприятиях", - сообщил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Дмитрий Демиденко.

Он также проинформировал, что проект концепции миграционной политики Союзного государства практически готов для утверждения.

"Надеюсь, документ будет утвержден в ближайшее время президентами. Концепция потребует принятия дополнительных организационных, практических и технических мер по ее выполнению", - сказал Демиденко. По его словам, соглашение позволит иностранным гражданам, с которыми у двух стран совпадают общий режим пребывания, пересекать внутреннюю границу Союзного государства.

Теги
БелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Непогода помешала делегации РФ приземлиться в Сочи для участия в переговорах с Лукашенко
Лайнер пришлось отправить на запасной аэродром в Минеральных Водах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС