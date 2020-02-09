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В Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру

Температура в районе аргентинской научно-исследовательской станции Эсперанса 6 февраля достигла отметки в 18,3 градуса по Цельсию, что является максимальным показателем за всю историю наблюдений
Описание
© EPA-EFE/National Meteorological Service

ТАСС, 9 февраля. Сразу два температурных рекорда были установлены на аргентинских научно-исследовательских станциях, расположенных в Антарктиде. Об этом сообщила газета La Nacion со ссылкой на Национальную метеорологическую службу южноамериканской страны.

В частности, на научно-исследовательской станции Эсперанса столбик термометра в четверг, 6 февраля, в полдень по местному времени достиг отметки 18,3 градуса по Цельсию. Как отметили аргентинские метеорологи, это значение является максимальным за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1961 года. Предыдущий рекорд был установлен 24 марта 2015 года, когда температура на Эсперансе составила 17,5 градуса.

На другой аргентинской станции - Марамбио - температура в четверг днем составила 14,1 градуса по Цельсию. Это значение является самым высоким для февраля с 1971 года, когда были начаты соответствующие наблюдения. Ранее рекордным считался показатель в 13,8 градуса, зафиксированный 24 февраля 2013 года.

"Нужно внимательно отнестись к тому, что в последние годы было побито несколько рекордов, а тенденция к повышению температуры в Антарктиде проявляется все отчетливее. На станции Эсперанса [рекордное значение] было превышено [почти] на градус, это много. И меняются именно показатели максимальной температуры. Рекорды, связанные с минимальными значениями, не побиты", - отметила в интервью "Насьон" представитель Национальной метеорологической службы Аргентины Синди Фернандес. При этом она не дала однозначного ответа на вопрос о том, связана ли сложившаяся ситуация с глобальным изменением климата.

Антарктида была открыта российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым 28 января 1820 года (по новому стилю). В настоящее время правовое положение континента и прилегающих к нему островов и океанов определяет Договор об Антарктике. Он вступил в силу 23 июня 1961 года, его участниками являются 48 государств, в том числе все официальные ядерные державы - Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

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