Все школы Иванова с 8 февраля закрывают на карантин из-за вспышки ОРВИ и гриппа

ТАСС, 7 февраля. Все школы Иванова с 8 февраля закрывают на карантин на неопределенный срок из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) почти на 40%. В некоторых областях Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Орловской, Воронежской, Тульской и Липецкой, увеличилось количество школ и детских садов, где введены частичные ограничения занятий, сообщили в пятницу городские администрации и региональные управления Роспотребнадзора.

В Ивановской области заболеваемость ОРВИ по совокупному населению на 30,79% превысила эпидпорог, превышение отмечается во всех возрастных группах, с 27 января по 2 февраля за медпомощью обратились свыше 10,3 тыс. человек. Как сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по региону, на прошлой неделе уровень заболеваемости ОРВИ в Иванове превысил эпидпорог на 33,24%. В школах города с 8 февраля и до особого распоряжения вводится карантин. Ограничения также коснутся работы медорганизаций.

"В рамках вводимых в Иванове карантинных мероприятий с 8 февраля также будет прекращен допуск посетителей к больным в стационарах", - сказал собеседник, отметив, что в детских поликлиниках отменяются Дни здорового ребенка, примем прием пациентов с признаками гриппа и ОРВИ и с другими заболеваниями будут вести отдельно.

Ранее сообщалось, что аналогичные меры с 5 по 11 февраля предприняты в Смоленске, где эпидпорог на прошедшей неделе был превышен на 40,2%. Также в городе отменены культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Из-за вспышек ОРВИ и гриппа в Воронеже на карантин закрыты дополнительно еще 89 классов. Всего на внеплановых каникулах сейчас находятся 208 классов в 41 школе областного центра, а в целом по региону ситуация близка к эпидемической, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. В Орле к 7 февраля к трем полностью закрытым школам добавились еще четыре, занятия приостановлены более чем в 100 отдельных классах, сообщается на сайте администрации города. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Орловской области за медпомощью обратились свыше 5,4 тыс. человек, дети в возрасте до 14 лет составили 65,3% от общего числа заболевших ОРВИ.

В Липецке в начале текущей недели карантин был объявлен в 32 классах 23 школ, по данным на 7 февраля занятия отменили уже в 90 классах. В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что за минувшую неделю в области зарегистрировано 6,6 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, что ниже эпидпорога на 4,5%. В Тульской области заболеваемость с 27 января по 2 февраля был на 11% ниже эпидпорога, однако в сравнении с предыдущей неделей ее уровень увеличился на 43%. Занятия частично приостановили в 19 классах 10 школ и в восьми группах восьми детских садов.

Ситуация по округу

По данным Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева (Санкт-Петербург), с 27 января по 2 февраля в целом по ЦФО заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения ниже эпидпорога на 21,3%, но превышена среди детей школьного возраста на 1,7%, в возрастной группе трех-шести лет - на 2,8%.