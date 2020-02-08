Забайкалье направит сэкономленные средства единой субсидии на капремонт больницы и ФАПы

ТАСС,8 февраля. Забайкалье направит 139 млн рублей, сэкономленных в 2019 году при торгах в рамках программы развития центров экономического роста, на увеличение финансирования капитального ремонта городской больницы в Чите, ремонт домов культуры, строительство детского сада и школы, а также покупку фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

В октябре 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край заявил, что программа строительства социальных объектов по единой субсидии на Дальнем Востоке реализуется с отставаниями. В пятницу на заседании правительственной подкомиссии в Москве министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что освоение единой субсидии, которая выделяется из федерального бюджета регионам Дальнего Востока для строительства и ремонта социальных объектов, по итогам 2019 года составило 94,5%, не были израсходованы около 2 млрд рублей. Регионам предстоит до 1 апреля выполнить работы и закупить недостающее оборудование, в противном случае их ждут штрафные санкции.

"Забайкальский край в ходе торгов по объектам, приобретаемым или возводимым по программе развития центров экономического роста, сэкономил в 2019 году 139 млн рублей. <...> Образовавшуюся экономию, по словам главы Забайкальского края Александра Осипова, необходимо направить на увеличение финансирования восьми объектов", - сообщила пресс-служба.

В числе проектов, которые получат средства, - капитальный ремонт городской клинической больницы №1 в Чите, строительство и приобретение новых фельдшерско-акушерских пунктов, уличных тренажеров, ремонт домов культуры в селе Линево Озеро и в селе Ушарбай. Также средства пойдут на строительство детского сада по улице Космонавтов в Чите, школы в Баляге и спортивного комплекса с залом для борьбы в поселке Агинское.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в июне 2018 года подписал премьер-министр РФ. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона (6,6 млн человек). В 2019 году на средства единой субсидии в регионах ДФО был построен 281 объект, выполнен капитальный ремонт 215 социальных учреждений и объектов инфраструктуры, приобретено оборудование для 103 больниц и 103 ФАПов.