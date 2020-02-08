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Актер и телеведущий Орсон Бин погиб в ДТП

Ему был 91 год

ТАСС, 8 февраля. Актер и телеведущий Орсон Бин, прославившийся телешоу "По правде говоря" (To Tell the Truth), погиб в возрасте 91 года в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По его данным, вечером в пятницу пожилой актер дважды попал под колеса автомобиля, что и стало причиной смерти.

Популярность Бина пришлась на 1960-1980-е годы, когда он был ведущим нескольких развлекательных телешоу. Актер снимался в таких картинах, как "Быть Джоном Малковичем" (Being John Malkovich, 1999), "Великий уравнитель 2" (The Equalizer 2, 2018), а также в сериалах "Отчаянные домохозяйки" (Desperate Housewives, 2004-2012) и "Два с половиной человека" (Two and a Half Men, 2003-2015).

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