В Швейцарии пройдет референдум по вопросу о доступном жилье

ЖЕНЕВА, 9 февраля. /ТАСС/. Референдум, связанный с народной законодательной инициативой "Больше доступного жилья", пройдет в воскресенье в Швейцарии. Гражданам предстоит сказать "да" или "нет" мерам по повышению роли государства в регулировании рынка жилой недвижимости с целью облегчения положения семей со скромным достатком, которым нынешняя крайне высокая стоимость аренды не по карману.

С инициативой проведения плебисцита выступили левые партии, профсоюзы и ассоциации квартиросъемщиков и жилищных кооперативов. Они заявили, что "стремление спекулянтов выжимать из своих инвестиционных проектов как можно большую прибыль ведет к тому, что арендаторы в Швейцарии платят за жилье слишком высокую арендную плату". Инициативный комитет предложил дополнить конституцию страны положением, согласно которому не менее 10% строящегося жилья должно оставаться в собственности государства, то есть быть защищенным от завышения арендной платы. Кроме того, властям предложено следить за тем, чтобы государственные программы реновации жилых районов не приводили к удорожанию квартир, доступных для людей со скромными доходами.

Речь идет об острой для Швейцарии проблеме. По сведениям информационного портала "Суиссинфо" (Swissinfo), "расходы одного работающего швейцарца на жилье составляют в среднем треть от среднего заработка". В крупных городских центрах, прежде всего в Женеве и Цюрихе, "доступное жилье стало дефицитом".

Против инициативы "Больше доступного жилья" выступили ассоциации собственников недвижимости, а также Федеральный совет (правительство) и большинство депутатов парламента. Противники квоты в 10% считают, что она может привести к замораживанию инвестиций в строительство. Правительство и парламент расценивают нынешнюю ситуацию с жильем как удовлетворительную. Вместе с тем, если инициатива будет отвергнута, Федеральный совет намерен выделить на программы социального жилья 250 млн франков (примерно столько же в долларах) в течение 10 лет.

Согласно социологическому исследованию, проведенному в январе, инициативу "Больше доступного жилья" готов поддержать 51% швейцарцев, тогда как 45% с ней не согласны, а остальные 4% не определились с позицией. Однако, по прогнозам экспертов, инициатива, скорее всего, будет отвергнута, поскольку число ее сторонников за последние месяцы существенно сократилось.

На референдум в воскресенье вынесен также вопрос о запрете дискриминации по мотивам сексуальной ориентации. Речь идет о внесении соответствующего дополнения в действующее ныне в Швейцарии законодательство, запрещающее дискриминацию по расовому, этническому и религиозному признаку. Согласно данным на конец января, поддержать этот законопроект готовы 65% граждан.