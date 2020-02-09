Форум патриотических организаций СКФО "Наша Победа" открылся в Дагестане

ПОС. ТЮБЕ /ДАГЕСТАН/, 9 февраля. /ТАСС/. Окружной форум патриотических организаций Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) "Наша Победа" открылся в субботу в Дагестане, он продлится до 10 февраля. Всего участие в форуме принимают около 100 человек, сообщил ТАСС один из организаторов, руководитель штаба "Бессмертного полка России" в Дагестане Мухтар Амиров.

"В Дагестане стартовал форум патриотических организаций СКФО "Наша Победа", он проводится для аккумуляции успешных практик и выработки единого плана действий общественных гражданско-патриотических организаций регионов округа. Каждый субъект СКФО представил по 10 человек, то есть [приехали] 70 участников <...>. Еще приехало много активных граждан, в том числе из других регионов. В целом в форуме участвуют около 100 человек", - сказал Амиров.

Среди участников есть представители штабов "Бессмертного полка России" в северокавказских регионах, "Поискового движения России", "Юнармии" и других объединений, которые занимаются патриотическим воспитанием в своих регионах.

В открытии форума, которое прошло на базе отеля "Сарыкум" в поселке Тюбе Кумторкалинского района, приняли участие первый вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов, герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, сопредседатель Центрального штаба "Бессмертного полка России" Сергей Макаров, руководитель исполкома "Бессмертного полка России" Артем Хуторской.

"Общая задача всех участников форума и коллег - способствовать укреплению и развитию гражданского самосознания и чувства ответственности за свое будущее и отечество, особенно в молодежной среде. Проекты и предложения, которые будут выработаны в рамках этого форума, будут отражены в предлагаемой новой программе патриотического воспитания граждан Российской Федерации", - сказал на открытии Карибов. Он также отметил важность популяризации общественного движения "Бессмертный полк" и вовлечение в него молодых граждан, которые будут "продолжателями и носителями истории".

Важный и полезный форум

"Форум ["Наша Победа"] нам очень важен с практической точки зрения, потому что в год 75-летия Победы важно, чтобы все намеченные в связи с этим мероприятия прошли без формализма, качественно, понятно для молодежи в первую очередь. И важно, чтобы наша молодежь активно сама приняла участие в этих мероприятиях, получила от этого пользу, сохранив память об этой великой Победе нашего народа", - сказал ТАСС министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов.

Программа мероприятий форума, как сообщил Мухтар Амиров, включает встречи с экспертами, мастер-классы и стратегическую сессию, посвященную вопросу развития патриотических организаций.

"Форум "Наша Победа" - это системная площадка, которая дает старт подготовительным мероприятиям Года памяти и славы в субъекте. Также здесь в рамках форума проходит не только образовательная часть, но еще большая часть отведена именно дискуссиям по выработке единой стратегии патриотического движения на Северном Кавказе. Кроме того, на площадке форума пройдет и заседание центрального штаба "Бессмертного полка России"", - сказал он. Помимо этого, пройдут патриотические встречи с молодежью, акция-концерт. Так, Вячеслав Бочаров и Сергей Макаров проведут встречи "Диалог с героем", на которых поговорят о патриотизме с молодежью республики.

"В воскресенье в Русском драмтеатре в Махачкале пройдет большое событие, где примут участие около тысячи человек, - патриотическая акция-концерт "Спасибо за верность, потомки!". Ее проведет Василий Лановой. Это моноспектакль, в котором он через призму своего жизненного опыта расскажет об истории военного и поствоенного поколения, о той роли человека, гражданина [в истории страны]", - сообщил Амиров.

Проект "Окружная стратегическая сессия патриотических организаций СКФО "Наша Победа" реализуется с ноября 2019 года на территории Северо-Кавказского федерального округа при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства по делам молодежи, Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций и Министерства культуры Дагестана.