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Кипрское блюдо клефтико причислили к нематериальному наследию ЮНЕСКО

К нематериальному наследию также добавили кипрские традиции выращивания оливок и производства молока

НИКОСИЯ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Комиссия по делам ЮНЕСКО Республики Кипр добавила традиционное для островитян блюдо из баранины под названием клефтико в Национальный список нематериального культурного наследия. Об говорится в специальном заявлении этой комиссии.

Включение состоялось на основании прошлогодней заявки властей и общественности деревни Атиену в лице местной администрации и муниципального музея.

Клефтико в переводе с греческого означает "краденое мясо". Согласно преданию, тушу украденного барана, для того чтобы вора не поймали с поличным, на несколько часов зарывали в яму с раскаленными углями. Температура там была очень высокой, и мясо становилось мягким и вкусным. Теперь клефтико готовят в специальных глиняных печах, но результат оказывается таким же.

Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО также добавила к нематериальному наследию кипрские традиции выращивания оливок и производства молока, приготовления сушеного инжира Maxilles в деревне Лисос и выпечки хлеба в деревне Ризокарпассо, а также национальные мелодии Kipriakes Fones.

Комиссия также запустила цикл заявок 2020 года на регистрацию нематериального наследия и обратилась к потенциальным заявителям с просьбой представить ей свои предложения до 28 февраля.

Теги
Кипр
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