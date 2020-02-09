Рыцарский турнир и гастрофестиваль "ШашлыкLife" пройдут на Кавминводах в курортный сезон

ПЯТИГОРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Подготовку к курортному сезону начали на Ставрополье. Весной и летом на Кавминводах пройдет череда событийных мероприятий, в том числе музыкальные, гастрономические, пиротехнические фестивали, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"Курортный сезон на Ставрополье не за горами. Чтобы он стал незабываемым, мы трудимся над его событийным наполнением. Готовимся встречать, развлекать, удивлять ставропольчан и гостей Кавминвод. Будут и фейерверки, и музыка, и много чего еще", - написал Владимиров в воскресенье на своей официальной странице в Instagram.

Губернатор рекомендует отпуск и поездки планировать на Кавминводы уже сейчас.

Согласно видео, размещенному на странице главы края, 15-17 мая запланировано открытие "Курортного сезона-2020". В городах-курортах Кавминвод состоятся карнавалы, концерты, "Рыцарский турнир", шоу-программы, будет ездить ретро-поезд. В начале июня в Ессентуках пройдет "Pyrogivepeaks- 2020", на котором соберутся ведущие пиротехники мира.

Сообщается, что 18-19 июля состоится "Music air fest-2020" в Ессентуках, который будет отличаться совместными проектами зарубежных мировых звезд и известных российских музыкантов. В августе в Пятигорске пройдет "ШашлыкLife" с лучшими рецептами кавказской кухни, кулинарными мастер-классами, живой музыкой, арт-базаром. В сентябре в Кисловодске состоится форум "Кавказская здравница-2020" - это авторитетная площадка для бизнес-диалога, на которой обсудят санаторно-курортный потенциал Ставрополья, России и стран зарубежья.

Турпоток на Ставрополье с каждым годом стабильно растет: в 2019 году в регионе отдохнули 1,6 млн человек, в том числе в Кавминводах - 1,2 млн человек. В 2020 году Ставропольский край планирует принять на отдых и лечение 1,73 млн туристов. На рост турпотока влияет, в частности, благоустройство инфраструктуры городов-курортов, а также развитие событийного туризма, которому стали уделять большое внимание. Власти региона делают ставку на событийные мероприятия, которые привлекают туристов: в 2019 году в крае прошло 250 событийных мероприятий, в 2020 году запланировано провести 400 мероприятий.