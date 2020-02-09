В Ozon заявили, что мошенники не получат доступ к аккаунтам через украденную базу данных

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Мошенники, продающие в интернете якобы базу данных клиентов онлайн-площадки Ozon, не смогут получить доступ к аккаунтам пользователей. Об этом ТАСС сообщил директор по информационной безопасности Ozon Александр Болотов.

"Мы уже знаем о попытках продавать в сети некий файл, в котором, по версии продавцов, содержатся данные клиентов Ozon", - сказал Болотов.

"Мошенники регулярно формируют и выставляют на продажу базы, собранные из старых данных разных сервисов. Важно отметить, что даже зная имя, дату рождения и номер телефона пользователя Ozon, мошенники не смогут получить доступ к аккаунтам клиентов на наших площадках, поскольку мы используем двухфакторную аутентификацию пользователей", - отметил он.

По словам Болотова, база данных, если будет доказан факт ее существования, могла быть получена злоумышленниками из попавшей в декабре 2018 года в сеть базы аккаунтов разных сервисов, в том числе и Ozon (около 30 тыс.).