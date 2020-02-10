{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Оскар-2020

Ведущий церемонии вручения "Оскаров" пошутил над Джеффом Безосом

Крис Рок заявил, что миллиардер, который развелся с женой, "посмотрел фильм "Брачная история" и думал, что это комедия"

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Самый богатый человек в мире Джефф Безос, владелец компании интернет-торговли Amazon, стал объектом шуток на проходящей в Лос-Анджелесе в воскресенье 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

"В зале присутствует Джефф Безос, - объявил со сцены один из ведущих церемонии Крис Рок. - У него много денег. Когда он выписывает чек на получение наличных, банк лопается". "Джефф так богат, что он пережил процедуру развода и все еще остается самым богатым человеком в мире, - продолжал Рок. - Он посмотрел фильм "Брачная история" и думал, что это комедия".

Фильм "Брачная история" (Marriage Story) режиссера Ноа Баумбака повествует о мучительном разводе театрального режиссера с актрисой, уехавшей в Голливуд.

В июле прошлого года при разводе бывшая супруга Безоса Маккензи, по данным журнала Forbes, получила 19,7 млн акций Amazon (примерно 4% компании), а у самого предпринимателя осталось 12% ценных бумаг. На момент официального расторжения брака в начале июля 4% Amazon стоили $38,3 млрд.

Как сообщило в начале февраля информационное агентство Bloomberg, регулярно публикующее рейтинг Bloomberg Billionaires Index, Джефф Безос с состоянием в $124 млрд занимает в этом списке первое место.

Теги
СШАБезос, ДжеффриОскар-2020
Реклама на ТАСС
В Хабаровске из-за коронавируса ввели масочный режим
Носить маски будут работники транспорта, торговых центров и банков, врачи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС