Ведущий церемонии вручения "Оскаров" пошутил над Джеффом Безосом

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Самый богатый человек в мире Джефф Безос, владелец компании интернет-торговли Amazon, стал объектом шуток на проходящей в Лос-Анджелесе в воскресенье 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

"В зале присутствует Джефф Безос, - объявил со сцены один из ведущих церемонии Крис Рок. - У него много денег. Когда он выписывает чек на получение наличных, банк лопается". "Джефф так богат, что он пережил процедуру развода и все еще остается самым богатым человеком в мире, - продолжал Рок. - Он посмотрел фильм "Брачная история" и думал, что это комедия".

Фильм "Брачная история" (Marriage Story) режиссера Ноа Баумбака повествует о мучительном разводе театрального режиссера с актрисой, уехавшей в Голливуд.

В июле прошлого года при разводе бывшая супруга Безоса Маккензи, по данным журнала Forbes, получила 19,7 млн акций Amazon (примерно 4% компании), а у самого предпринимателя осталось 12% ценных бумаг. На момент официального расторжения брака в начале июля 4% Amazon стоили $38,3 млрд.

Как сообщило в начале февраля информационное агентство Bloomberg, регулярно публикующее рейтинг Bloomberg Billionaires Index, Джефф Безос с состоянием в $124 млрд занимает в этом списке первое место.