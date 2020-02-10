Лавров принял участие в церемонии гашения марки в честь 75-летия Ялтинской конференции

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и руководитель Федерального агентства связи РФ Олег Духовницкий в понедельник приняли участие в церемонии гашения почтовой марки, посвященной 75-летию Ялтинской конференции.

"Сегодня мы продолжаем добрую традицию увековечения наших соотечественников, наших предшественников и славных дат российской дипломатии в марках. Весьма символично, что делаем это в День дипломатического работника", - сказал министр.

Он напомнил, что именно на встрече лидеров СССР, США и Великобритании в Ялте в 1945 году принимались важнейшие решения по ключевым вопросам послевоенного мироустройства, включая создание ООН.

На марке изображен памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю работы Зураба Церетели, установленный в 2015 году около Ливадийского дворца, где проходили заседания конференции. Тираж марки номиналом 50 рублей составляет 90 тыс. экземпляров. Гашение производилось особым сувенирным штемпелем. Марка поступит в продажу 11 февраля и будет включена в филателистические каталоги.