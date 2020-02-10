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Депутат гордумы Красногорска Монсон сдаст ЕГЭ по истории

Спортсмен поддержит Всероссийскую акцию "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств (ММА) и депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Джефф Монсон 29 февраля примет участие во всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", в понедельник сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

"29 февраля спортсмен и депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Джефф Монсон поддержит Всероссийскую акцию "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" и напишет ЕГЭ по истории вместе с родителями городского округа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства добавили, что всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" стартует в Подмосковье 14 февраля. Акция пройдет в области уже в четвертый раз. В рамках мероприятия родители смогут полностью пройти процедуру ЕГЭ от рамки металлоискателя до получения результатов экзаменов.

"Акция будет проходить до конца месяца во всех муниципальных образованиях региона <...> Это очень полезный опыт перед началом экзаменационной волны. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Выпускники увидят, что процедура посильна и их родителям, в экзамене нет ничего страшного, достаточно просто хорошо учиться и готовиться к нему", - процитировали в пресс-службе слова министра образования Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Монсон родился в США в 1971 году, в мае 2018 года получил российское гражданство. В сентябре того же года спортсмен стал депутатом городского парламента подмосковного Красногорска. В смешанных единоборствах Монсон выступает с 1997 года, одержал ряд побед и в течение нескольких лет считался одним из сильнейших бойцов тяжелого дивизиона. Последний свой бой Монсон провел в октябре 2016 года.

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