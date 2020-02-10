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На создание бюджетных мест в вузах будет выделено около 70 млрд рублей до 2024 года

Большая часть из этих средств пойдет на развитие региональных университетов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Государство до 2024 года выделит дополнительно около 70 млрд рублей на создание бюджетных мест в вузах, большая часть из этих средств пойдет на развитие региональных университетов. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По его словам, государственные инвестиции в науку и образование с каждым годом увеличиваются. "Порядка 70 млрд рублей до 2024 года дополнительно будут выделены на бюджетные места, значительная часть из которых пойдет в регионы", - сказал он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию сообщила, что число бюджетных мест в российских вузах вырастет в 2021 году на 18,8 тыс., а к 2024 году - на 141,8 тыс.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетными должны стать региональные учебные заведения. Глава государства также призвал с участием бизнеса и работодателей заняться развитием университетов в российских регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры.

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Россия
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