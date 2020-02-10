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На юго-западе Китая произошла вспышка птичьего гриппа

На ферме в провинции Сычуань заболели и погибли 1,8 тыс. птиц

ПЕКИН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Вспышка птичьего гриппа H5N6 произошла в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и деревни КНР.

На ферме в уезде Сичун, говорится в сообщении, из 2,5 тыс. птиц заболели и погибли 1,8 тыс., выживших пришлось уничтожить. Местные санитарные власти провели обработку территории фермы и прилегающей зоны. Ранее в провинции Хунань и Синьцзян-Уйгурском автономном районе также были отмечены вспышки этого типа птичьего гриппа. В начале года в уезде Инин Синьцзян-Уйгурского автономного района жертвами птичьего гриппа, вызываемого вирусом H5N6, стали дикие лебеди, опустившиеся на отдых в двух местных водоемах. Из 150 птиц погибли 15. Все погибшие лебеди были "захоронены надлежащим образом".

Были отмечены случаи заражения людей различными штаммами птичьего гриппа. В частности, Китай с 2013 года сообщал о сезонных вспышках инфекций H7N9 среди людей. Опасность этой разновидности птичьего гриппа, предупреждали китайские специалисты, - в его высокой смертности (38,5%).

В 2017 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны и правительства пристально следить за вспышками птичьего гриппа и оперативно информировать о возможных случаях заражения людей. Организация информировала, что вирус H5N6, вызывающий вспышки массового заражения в Азии, представляет из себя "новый штамм, появившийся в результате генного обмена между четырьмя различными вирусами".

Этот вид птичьего гриппа стал широко известен в связи с проведения зимних Олимпийских игр в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Санитарно-эпидемиологические службы многих стран отмечали, что в Южной Корее накануне игр отмечалась неблагополучная ситуация по птичьему гриппу. Власти страны приняли экстренные меры для снятия угрозы. В частности, для предотвращения распространения заболевания лишь в одной из провинций власти распорядились уничтожить в общей сложности 584 тыс. домашних птиц.

Среди ученых до сих пор идет дискуссия о возможности распространения вируса птичьего гриппа без контакта с живой птицей либо сырым мясом курицы. Ряд специалистов не исключает "ограниченной передачи вируса от человека к человеку", хотя прямого подтверждения этому обнаружено не было. Предполагается, что при термической обработке мяса птицы вирус погибает.

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