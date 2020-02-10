Китаянка из-за коронавируса использует радиоуправляемый автомобиль для покупки продуктов

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Жительница Китая Чен Тао для покупки продуктов в магазине использовала радиоуправляемый игрушечный автомобиль. Так она хотела избавить себя от риска выходить на улицу во время вспышки коронавируса. Соответствующее видео в понедельник в Twitter разместил телеканал CGTN.
Woman uses remote-controlled car to buy food in east #China pic.twitter.com/N2BgbUlgSN— CGTN (@CGTNOfficial) February 10, 2020
У игрушечного Hummer есть две видеокамеры, а также динамик для того, чтобы передавать сообщения владельца. У машины также есть прицеп для транспортировки груза.
После прибытия игрушки домой Чен Тао ее обязательно дезинфицирует.