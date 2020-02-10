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Китайская вирусная пневмония

РФ может рассмотреть возможность новых поставок средств диагностики коронавируса в ЕАЭС

Роспотребнадзор передал странам ЕАЭС средства диагностики инфекции 3 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия может изучить возможность дополнительной поставки средств диагностики коронавирусной инфекции странам - членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в понедельник сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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О первых поставках таких средств в целях оказания помощи странам - членам ЕАЭС и СНГ ведомство сообщало 3 февраля.

"Представители стран ЕАЭС выразили благодарность Роспотребнадзору за передачу на безвозмездной основе средств лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, разработанные ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора. Российская сторона отметила, что в случае необходимости готова рассмотреть возможность дополнительной поставки современных российских средств диагностики в страны-партнеры", - говорится в сообщении ведомства.

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РоссияКитайская вирусная пневмония
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