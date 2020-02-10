РФ может рассмотреть возможность новых поставок средств диагностики коронавируса в ЕАЭС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия может изучить возможность дополнительной поставки средств диагностики коронавирусной инфекции странам - членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в понедельник сообщается на сайте Роспотребнадзора.
О первых поставках таких средств в целях оказания помощи странам - членам ЕАЭС и СНГ ведомство сообщало 3 февраля.
"Представители стран ЕАЭС выразили благодарность Роспотребнадзору за передачу на безвозмездной основе средств лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, разработанные ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора. Российская сторона отметила, что в случае необходимости готова рассмотреть возможность дополнительной поставки современных российских средств диагностики в страны-партнеры", - говорится в сообщении ведомства.