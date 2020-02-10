Роспотребнадзор опроверг информацию о максимальном инкубационном периоде для коронавируса

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что инкубационный период, то есть время от заражения до проявления первых симптомов болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, составляет 14 суток.

Хотя они в основном того не стоят

Почему мы ловим каждую новость о коронавирусе из Китая?

Почему мы ловим каждую новость о коронавирусе из Китая? Хотя они в основном того не стоят

Ранее Sina со ссылкой на препринт научной статьи, опубликованный на medRxiv.org, сообщила, что максимальный инкубационный период для вызываемой новым китайским коронавирусом пневмонии может достигать 24 дней.

"Официальные данные, которые сегодня опубликованы нашими китайскими коллегами, подтвержденные Всемирной организацией здравоохранения, [свидетельствуют о том, что] это 14 дней - [продолжительность] инкубационного периода. Ровно с этим периодом связан любой карантин, в данном случае 14 дней для этой инфекции", - сказала она журналистам в понедельник.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 40,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 909 инфицированных умерли, выздоровели 3,3 тыс. человек.