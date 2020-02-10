Крымскотатарский телеканал ATR прекратил вещание из-за отсутствия финансирования Киевом

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Крымскотатарский телеканал ATR прекратил вещание из-за отсутствия финансирования из госбюджета Украины, в котором для него заложены 50 млн гривен ($2 млн). Об этом в понедельник сообщил заместитель генерального директора ATR Айдер Муждабаев.

"Сегодня в Госказначействе прошло совещание, где было окончательно решено, что деньги не будут отданы на финансирование нашего канала. Украинское государство отказывается помогать единственному крымскотатарскому телеканалу, который был выпихнут из Крыма, лишен всего имущества, всех ресурсов", - заявил Муждабаев на канале YouTube.

В понедельник в эфире телеканала начали показывать пустую студию с фоновой надписью "Save ATR". Муждабаев утверждает, что каналу выставили условие получение денег: начать проводить конкурсы на изготовление контента. Он предположил, что прекращение финансирования стало результатом каких-то "странных игр". Тем не менее, отметил заместитель гендиректора, в ближайшее время канал продолжит вещание в чрезвычайном режиме. В частности, по его словам, "будут показываться кадры закрытия ATR, отключение его от вещания". Периодически в пустую студию будут приходить гости, первым станет владелец телеканала Ленур Ислямов, сказал Муждабаев.

В 2016 году Верховная рада разрешила направлять средства госбюджета на поддержку телеканала ATR. С 1 апреля 2015 года телеканал прекратил аналоговое вещание на территории Крыма, так как ему не выдали российскую лицензию. С 17 июня 2015 года ATR вещает из Киева.