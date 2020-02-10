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Власти Петербурга планируют за пять лет отремонтировать все городские фонтаны

Кроме того, в городе создадут новые фонтаны с учетом пожеланий жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют в течение пяти лет отремонтировать более 50 неработающих фонтанов - это около половины от общего числа фонтанов, расположенных на городских улицах, в парках и скверах. Об этих планах сообщил журналистам вице-губернатор Максим Шаскольский в понедельник после совещания у губернатора Петербурга Александра Беглова.

"Всего в Санкт-Петербурге [на балансе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"] 110 фонтанов, из них 52 надо восстановить. Эта цифра не окончательная, могут быть добавлены другие объекты. Мы планируем в 2020-2024 годах восстановить все", - сказал он.

Вице-губернатор отметил, что, помимо восстановления старых фонтанов, программа включает создание новых, они будут строиться с учетом пожеланий жителей города. В 2019 году были восстановлены три фонтана, в план реконструкции и ремонта на 2020 год включили десять фонтанов в разных районах Петербурга.

Как рассказал Шаскольский, в программу также включено строительство нового светомузыкального фонтана, но место его расположения еще не определили окончательно - это может быть Парк 300-летия Санкт-Петербурга или проектируемый арт-парк "Тучков буян" на набережной Малой Невы в центре города.

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РоссияСанкт-Петербург
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