Филарет заявил, что конфликт Киевского патриархата с ПЦУ происходит из спора за имущество

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Конфликт между так называемой Православной церковью Украины (ПЦУ) и Киевским патриархатом (КП) основан на имущественном споре. Об этом в понедельник заявил глава Киевского патриархата Филарет.

В интервью украинскому "Общественному ТВ" он обвинил главу ПЦУ Епифания в желании завладеть имуществом, в первую очередь недвижимостью, его религиозной организации. "И поэтому сущность сводится к борьбе за имущество. Если бы я его отдал, то им патриарх (как называет себя Филарет - прим. ТАСС) не нужен. А это значит, что они беспокоятся не столько о духовном, сколько о материальном", - уверен Филарет.

"Они могут считать, что это их имущество, но оно документально принадлежит не им, а Киевской патриархии. Например, это помещение, в котором мы сейчас находимся, - этот дом построен мной в 1975 году. По решению городского совета он принадлежит Киевской патриархии", - продолжил он. Филарет подчеркнул, что не существует каких-либо судебных решений о передаче данного имущества ПЦУ. "Есть желание митрополита Епифания, и мы видим, что зависть есть, но результатов нет, я думаю, и не будет", - уверен глава КП.

Ранее Филарет принимал активное участие в создании новой церковной структуры на Украине и даже претендовал на то, чтобы ее возглавить. Не добившись в ПЦУ желаемой роли, он стал критиковать и томос, полученный от Константинопольского патриарха, и деятельность новой религиозной организации. После создания ПЦУ Киевский патриархат должен был быть распущен, но Филарет 20 июня 2019 года созвал собор, на котором было объявлено о восстановлении этой церковной структуры.

В декабре 2019 года Филарет заявил, что томос ставит новую церковь на Украине в зависимость от Константинополя. А в январе заявлял об отзыве подписи под постановлением так называемого объединительного собора, которым в декабре 2018 года был ликвидирован Киевский патриархат и создана ПЦУ.

Каноническая Украинская православная церковь сразу же заявила, что подписание томоса об автокефалии произошло с нарушением всех фундаментальных церковных правил. Русская православная церковь также не признала этого документа.